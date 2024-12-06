أسعار الذهب عالميا تتجه لثاني خسارة أسبوعية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولار.
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