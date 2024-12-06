أسعار الذهب عالميا تتجه لثاني خسارة أسبوعية

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق الجمعة.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.