أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة

وتكبدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا أسبوعيًا طفيفًا بنحو 0.5%، بعد أن زادت بنسبة 0.16% في تعاملات الجمعة، لتصل إلى 2431.32 دولارًا للأونصة.
إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب قد أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.4% إلى 2473.4 دولارًا، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.14%.
وهوى المعدن النفيس بنحو 3% يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقًا للأسهم.
وانخفض الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
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