أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب تراجعًا أسبوعيًا، وذلك رغم صعودها في آخر تداولات الأسبوع، يوم الجمعة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر.



وتكبدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا أسبوعيًا طفيفًا بنحو 0.5%، بعد أن زادت بنسبة 0.16% في تعاملات الجمعة، لتصل إلى 2431.32 دولارًا للأونصة.



إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب قد أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.4% إلى 2473.4 دولارًا، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.14%.



وهوى المعدن النفيس بنحو 3% يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقًا للأسهم.



وانخفض الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

سكاي نيوز عربية