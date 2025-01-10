أسعار الذهب عالميا تترقب بيانات اقتصادية لتحديد مسارها

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر 2024، وسط ترقب بيانات أميركية حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وحقق مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار.