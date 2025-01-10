أسعار الذهب عالميا تترقب بيانات اقتصادية لتحديد مسارها

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وحقق مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار.
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