أسعار الذهب عالمياً تحلق من جديد .. إليك التفاصيل

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3223.55 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى 3228.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 32.42 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 990.71 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 965.23 دولارًا.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر يقدمون تمويل اخضر لدعم القطاع الخاص في الأردن
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الليرة السورية بتصميم جديد .. وبلا صورة الأسد
-
الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار
-
قناة السويس تقرر تخفيض رسوم عبور السفن
-
تراجع طفيف للأسهم الآسيوية واقتصاد اليابان ينكمش للمرة الأولى في عام
-
اتحاد الصناعات البريطانية يطالب بإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي