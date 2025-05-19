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أسعار الذهب عالمياً تحلق من جديد .. إليك التفاصيل

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الإثنين، 19-05-2025 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجددًا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3223.55 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى 3228.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 32.42 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 990.71 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 965.23 دولارًا.

بترا
 
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