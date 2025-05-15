أسعار الذهب عالمياً ترتفع مع ترقّب لمؤشرات أميركية حاسمة

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3183.20 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3185.60 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعادةً ما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وتترقّب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من أكتوبر.
المعادن النفيسة الأخرى:
هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.16 دولارًا للأونصة
ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 984.05 دولارًا
زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولارًا
سكاي نيوز
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