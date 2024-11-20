أسعار الذهب عالمياً تصل لأعلى مستوى في اسبوع

وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32% إلى 2640.19 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر.
وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2643.70 دولار للأونصة.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشر داو جونز وارتفاع نازداك
-
"البيتكوين" دون مستوى 92 ألف دولار
-
الين يتلقى دعما مع تراجع الدولار وسط عمليات جني أرباح
-
الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار
-
الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة
-
الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض
-
الاسترليني يواصل تراجعه أمام الدولار واليورو
-
غاز روسيا يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم وقف التوريد للنمسا