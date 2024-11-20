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أسعار الذهب عالمياً تصل لأعلى مستوى في اسبوع

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   واصل الذهب ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعًا بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32% إلى 2640.19 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر.


وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2643.70 دولار للأونصة.

 
gnews

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