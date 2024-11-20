أسعار الذهب عالمياً تصل لأعلى مستوى في اسبوع

الوكيل الإخباري- واصل الذهب ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعًا بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

اضافة اعلان



وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.32% إلى 2640.19 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر.