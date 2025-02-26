أسعار الذهب عالميا تصل لهذا المستوى

07:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721912 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة الماضية، إذ أضعفت حالة الغموض الناجمة عن خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية الإقبال على المخاطرة، وعززت الطلب على الذهب. اضافة اعلان





تحديث الأسعار

بحلول الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2918.01 دولارًا للأونصة (الأوقية)، بعد أن هبط بأكثر من 2% أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2932.50 دولارًا.



وفتح ترامب جبهة أخرى، أمس الثلاثاء، في الحرب التجارية العالمية، حيث أمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس، لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.



وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا"، إن الذهب تلقى الدعم من المخاوف حيال رسوم ترامب الجمركية، التي أثارت حالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي لدى المستهلكين.