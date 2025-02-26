أسعار الذهب عالميا تصل لهذا المستوى

تحديث الأسعار
بحلول الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2918.01 دولارًا للأونصة (الأوقية)، بعد أن هبط بأكثر من 2% أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2932.50 دولارًا.
وفتح ترامب جبهة أخرى، أمس الثلاثاء، في الحرب التجارية العالمية، حيث أمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس، لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا"، إن الذهب تلقى الدعم من المخاوف حيال رسوم ترامب الجمركية، التي أثارت حالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي لدى المستهلكين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025
-
النفط عالميا يرتفع بفعل هبوط مفاجئ في المخزونات الأميركية
-
ارتفاع داو جونز وانخفاض نازداك الأميركي
-
المركزي الألماني يسجل خسائر لأول مرة منذ 1979
-
عملة "البيتكوين" عند أدنى مستوى منذ بداية 2024
-
الذهب عالميا يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق.. فما الأسباب؟
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا لليوم الثاني على التوالي
-
الذهب عالميا قرب أعلى مستوى على الإطلاق