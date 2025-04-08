أسعار الذهب عالميا تعاود ارتفاعها مجددا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية، إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأوقية (الأونصة).



وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار.