أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوى على الإطلاق

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3143.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3169.50 دولارا.
وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.
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