أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوى على الإطلاق

11:17 ص

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الوكيل الإخباري- بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق الثلاثاء؛ مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأميركية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3143.05 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولارا في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3169.50 دولارا.



وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.