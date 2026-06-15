أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها عالمياً منذ أشهر بعد اتفاق تاريخي

07:55 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب بأكثر من 1% الاثنين، بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، مما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدّأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4297.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له منذ التاسع من حزيران. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 1.9% إلى 4318.10 دولاراً.



وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون الأحد إن البلدين اتفقا على إطار عمل للسلام ينهي الحرب بينهما، ويرفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، ويعيد فتح مضيق هرمز.



وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاق سيُوقَّع رسمياً يوم الجمعة في سويسرا.



وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4%، كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.



وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، مما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادةً باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة.



وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68% أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بحلول كانون الأول، بعد اتفاق السلام، انخفاضاً من 69% في الأسبوع الماضي.





