أسعار الذهب في صعود تاريخي عالمياً وتحطيم للأرقام القياسية

ارتفع الذهب بأكثر من 21 بالمئة منذ بداية 2026، وهو ما يُضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بأكثر من 64 بالمئة، بسبب عوامل منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، ومشتريات البنوك المركزية القوية.
ويتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة في 2026، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق المزيد من المكاسب.
وقال دويتشه بنك: "وفقًا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجامًا مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".
كما قال مورغان ستانلي، الاثنين، إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرًا إلى احتمال وصوله إلى 5700 دولار للأونصة.
قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 5243.58 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5247.21 دولار في وقت سابق، وارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.1 بالمئة إلى 5237.70 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن ارتفاع الذهب "يرجع إلى الارتباط القوي جدًا وغير المباشر بالدولار، ويرجع صعود أسعار الذهب خلال التعاملات الأميركية أمس إلى تصريح (الرئيس دونالد) ترامب ردًا على سؤال عابر عن الدولار، والذي أشار إلى توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل".
ويواجه الدولار "أزمة ثقة"، إذ تحرك بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات اليوم، مما أدى إلى تزايد بيع العملة الأميركية، بعدما قال ترامب إن قيمتها "رائعة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم.
في الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 11 عامًا ونصف العام في يناير، وسط قلق متزايد حيال تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار.
وذكر ترامب أنه سيعلن قريبًا عن اختياره لمن سيشغل منصب رئيس البنك المركزي الأميركي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير.
