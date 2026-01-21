الأربعاء 2026-01-21 12:29 م

أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود.. وترامب يدفعها للمزيد

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-01-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وجاء الصعود بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4818.03 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 1% إلى 4813.50 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

يبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" بأن مجموع الرخص الممنوحة لقطاع البري

أخبار محلية 74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي

فل

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

ل

أخبار محلية انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

قف

فن ومشاهير بكاء وانتقادات.. حقيقة تسريب فيديو قاسي لشيرين عبدالوهاب من المستشفى

مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025

ن

عربي ودولي صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

أخبار محلية وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

45ف

منوعات لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟



 




الأكثر مشاهدة