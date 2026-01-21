أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود.. وترامب يدفعها للمزيد

وجاء الصعود بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4818.03 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 1% إلى 4813.50 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
