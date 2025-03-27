أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع عالمياً .. وهذه المرة ترامب السبب

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.61% إلى 3070.90 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.39% إلى 3031.30 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل، مما أدى إلى توسيع نطاق الحرب التجارية العالمية.
ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل، إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتصعيد التوترات التجارية.
روسيا اليوم
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