أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض

الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

الثلاثاء، 10-03-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الطاقة.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 5161.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل 1.3 بالمئة لتصل إلى 5171.1 دولار.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط، اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 9 دولارات لتصل إلى 89.58 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 دولارات ليصل إلى 85.77 دولار.
 
 


