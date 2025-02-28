أسعار العملات المشفرة تواصل هبوطها الجماعي

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها الجماعي مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية "بيتكوين".

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وانخفضت قيمة "البيتكوين" إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك بسبب الغموض المحيط بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وسياسة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين إثر حادثة قرصنة طالت عملة "إيثر" الرقمية، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



وانخفض سعر "بيتكوين" خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بنسبة 6.5 في المئة إلى 79928 دولاراً، وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.59 تريليون دولار.



وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة "بيتكوين" نحو 18.77 بالمئة من قيمتها.