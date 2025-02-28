الجمعة 2025-02-28 11:48 ص
 

أسعار العملات المشفرة تواصل هبوطها الجماعي

تعبيرية
العملات المشفرة
الجمعة، 28-02-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها الجماعي مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية "بيتكوين".

اضافة اعلان


وانخفضت قيمة "البيتكوين" إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك بسبب الغموض المحيط بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وسياسة العملات المشفرة، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين إثر حادثة قرصنة طالت عملة "إيثر" الرقمية، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.


وانخفض سعر "بيتكوين" خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بنسبة 6.5 في المئة إلى 79928 دولاراً، وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.59 تريليون دولار.


وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة "بيتكوين" نحو 18.77 بالمئة من قيمتها.


ومحا عالم العملات المشفرة نحو 800 مليار دولار من قيمته السوقية منذ تصاعد المخاوف بشأن الحرب التجارية، وهذا يعني أن التقلبات في سوق العملات المشفرة ستكون أكثر حِدة وأوسع نطاقاً.

 
gnews

أحدث الأخبار

القدس

فلسطين عاجل الاحتلال يعتزم نشر قوات شرطة في القدس المحتلة مع بداية رمضان

غزة

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي سيعين فريقا خارجيا للتحقيق في 7 أكتوبر

تعبيرية

أسواق ومال أسعار العملات المشفرة تواصل هبوطها الجماعي

البقاء لله

نعـي فـاضل الحاج محمود أحمد الجزرة "أبو أحمد عوض".. في ذمة الله

رجل سير

أخبار محلية بيان صادر عن إدارة السير بشأن الحركة المرورية الجمعة

تعبيرية

أسواق ومال النفط يتجه نحو تسجيل أول خسارة شهرية في 3 أشهر

تتجه أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية هذا العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح من موجة صعود قياسية، وسط تزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب، والتي عززت قوة الدولار الأميركي

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يتحرى هلال شهر رمضان اليوم



 



الأكثر مشاهدة