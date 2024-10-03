أسعار الغاز تجبر بولندا على تصدير الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع في مجال الأسمدة، إن ارتفاع أسعار الغاز وعدم القدرة التنافسية للأسمدة المنتجة في بولندا، يجبر وارسو على إعادة تصدير الأسمدة الأزوتية الروسية إلى أوكرانيا.



وأشار المصدر إلى أن بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، تؤكد صحة هذا القول.



وأضاف في حديث لمراسل نوفوستي: "يفضل البعض عدم التطرق إلى موضوع استمرار بولندا في شراء الأسمدة من روسيا، ومن ثم تقوم بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا. هذا يعني أن أوكرانيا تتلقى الأسمدة الروسية بحكم الأمر الواقع. هذا هو الوضع الفعلي".

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وأوضح المصدر أن بولندا تضطر إلى إعادة بيع الأسمدة الروسية إلى أوكرانيا، فقط "بسبب الأسعار".



ووفقا له، تجعل أسعار الغاز الحالية، أسمدة الشركة البولندية Azoty غير قادرة على المنافسة بسبب تكاليف إنتاجها المرتفعة للغاية.

RT