الأربعاء 2025-03-12 02:49 م
 

أسعار الغاز تهدأ بعد التفاهم الأميركي الأوكراني

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:05 م
الوكيل الإخباري-   توقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعدما وضع المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون مقترحا لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا لقبول المقترح.اضافة اعلان


وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الأربعاء أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3 بالمئة قبل أن تتأرجح ما بين المكاسب والخسائر الصغيرة.

ويراقب المتعاملون التطورات في ظل تكهنات بأن انتهاء الحرب يمكن أن يؤدي لعودة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، في الوقت الذي قد تستفيد فيه المنطقة من الإمدادات الإضافية.

سكاي نيوز
 
 
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أسواق ومال أسعار الغاز تهدأ بعد التفاهم الأميركي الأوكراني



 
 









    





            

    


    
    

        

            

                
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