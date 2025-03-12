أسعار الغاز تهدأ بعد التفاهم الأميركي الأوكراني

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الأربعاء أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3 بالمئة قبل أن تتأرجح ما بين المكاسب والخسائر الصغيرة.
ويراقب المتعاملون التطورات في ظل تكهنات بأن انتهاء الحرب يمكن أن يؤدي لعودة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، في الوقت الذي قد تستفيد فيه المنطقة من الإمدادات الإضافية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
أسعار النفط عالمياً ترتفع مع ضعف الدولار
-
استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو
-
الدولار يفقد بريقه لصالح عملة آسيوية
-
تراجع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد
-
ترامب يسعى لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
العراق يتطلع إلى بديل عن الغاز الإيراني بعد ضغط أميركي