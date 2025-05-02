أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا

وارتفعت العقود المستقبلية القياسية تسليم الشهر الأقرب بنحو 2.5 بالمئة، اليوم الجمعة، لتمحو خسائرها السابقة، فيما أدى تذبذب التداول خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع العقود المستقبلية 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وارتفعت العقود المستقبلية الهولندية تسليم أقرب شهر، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا 2.12 بالمئة إلى 32.83 يورو للميجاواط في الساعة.
بترا
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