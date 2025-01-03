أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي

الوكيل الإخباري- تتجه أسعار الغاز في أوروبا إلى تحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث تواجه المنطقة استنزاف المخزونات وتراجع الإمدادات بعد توقف التدفقات الروسية المنقولة عبر أوكرانيا.

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