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أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 03-01-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    تتجه أسعار الغاز في أوروبا إلى تحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث تواجه المنطقة استنزاف المخزونات وتراجع الإمدادات بعد توقف التدفقات الروسية المنقولة عبر أوكرانيا.

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وبلغت أسعار العقود المستقبلية المرجعية نحو 50 يورو للميغاواط/ ساعة اليوم الجمعة، متجهة للارتفاع بحوالي 5 بالمئة مع نهاية الأسبوع، سيُعد ذلك ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، رغم تراجع حجم التداول بسبب عطلة بداية العام الجديد، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .

 
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