أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي

وبلغت أسعار العقود المستقبلية المرجعية نحو 50 يورو للميغاواط/ ساعة اليوم الجمعة، متجهة للارتفاع بحوالي 5 بالمئة مع نهاية الأسبوع، سيُعد ذلك ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، رغم تراجع حجم التداول بسبب عطلة بداية العام الجديد، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .
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