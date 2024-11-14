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أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في نحو عام

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أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، وتجاوزت مستوى 500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر 2023.

وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 4.5% إلى 500.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

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ويأتي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع بداية موسم الشتاء، الذي يزيد خلاله الطلب على الوقود الأزرق لأغراض التدفئة.

 

RT

 
gnews

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