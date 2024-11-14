أسعار الغاز في أوروبا تسجل أعلى مستوى في نحو عام

وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 4.5% إلى 500.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع بداية موسم الشتاء، الذي يزيد خلاله الطلب على الوقود الأزرق لأغراض التدفئة.
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