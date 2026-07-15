أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتتخطى حاجز 650 دولارا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، الأربعاء، بنسبة 4.5%، متجاوزة للمرة الأولى منذ نهاية مارس الماضي حاجز 650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.



وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس وفق مؤشر "TTF"الهولندي التداولات عند مستوى 639.7 دولار، بارتفاع قدره 2.4%. كما وصل المؤشر إلى 652.5 دولار، بزيادة 4.5%. وتقاس حركة الأسعار مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة، الذي بلغ 624.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وبذلك، تجاوزت أسعار الغاز مستوى 650 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 30 مارس.



وبدأت أسعار الغاز في أوروبا بالصعود في 2 مارس الماضي، وهو أول يوم تداول بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ بداية النزاع، عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب، في 19 مارس الماضي، بعدما خفضت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنتاجها بشكل حاد.



وعلى إثر ذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال مارس الماضي بشكل كبير، مسجلا زيادة تقارب 60% مقارنة بشهر فبراير. وفي أبريل تراجعت الأسعار بنسبة 14%، ثم ارتفعت في مايو بنسبة 5%، قبل أن تنخفض مجددا في يونيو بنسبة 6%.