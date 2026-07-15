الأربعاء 2026-07-15 11:13 م

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتتخطى حاجز 650 دولارا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:23 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، الأربعاء، بنسبة 4.5%، متجاوزة للمرة الأولى منذ نهاية مارس الماضي حاجز 650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس وفق مؤشر "TTF"الهولندي التداولات عند مستوى 639.7 دولار، بارتفاع قدره 2.4%. كما وصل المؤشر إلى 652.5 دولار، بزيادة 4.5%. وتقاس حركة الأسعار مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة، الذي بلغ 624.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وبذلك، تجاوزت أسعار الغاز مستوى 650 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 30 مارس.


وبدأت أسعار الغاز في أوروبا بالصعود في 2 مارس الماضي، وهو أول يوم تداول بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ بداية النزاع، عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب، في 19 مارس الماضي، بعدما خفضت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنتاجها بشكل حاد.


وعلى إثر ذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال مارس الماضي بشكل كبير، مسجلا زيادة تقارب 60% مقارنة بشهر فبراير. وفي أبريل تراجعت الأسعار بنسبة 14%، ثم ارتفعت في مايو بنسبة 5%، قبل أن تنخفض مجددا في يونيو بنسبة 6%.


وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. ولم تشهد مراكز توزيع الغاز في أوروبا، منذ بدء عملها عام 1996، مثل هذه المستويات المرتفعة والمستقرة من الأسعار. أما الرقم القياسي التاريخي، فقد سجلته الأسعار في بداية ربيع عام 2022 عندما بلغت 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب.

 
 


gnews

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