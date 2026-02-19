الأحد 2026-02-22 12:24 ص

أسعار القمح تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

الخميس، 19-02-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار القمح ارتفاعها في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، إذ أدت ظروف الطقس الجاف في سهول الولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات الحبوب الرئيسية.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن يسود طقس حار جدا، وأن تهب رياح عاصفة في مناطق زراعة القمح بسهول وسط وجنوب الولايات المتحدة في موسم الشتاء، مضيفة في تقرير لها صدر أمس الأربعاء إن العديد من حرائق الغابات مشتعلة بالفعل في المنطقة.

كذلك صعدت أسعار القمح في ظل مخاوف جيوسياسية من اضطراب عمليات تصدير القمح من منطقة البحر الأسود.

وصعدت العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاغو للسلع في مستهل اليوم الخميس بنسبة 0.7%، بعد ارتفاعها أمس بنسبة 1.8%.


RT

 
 


