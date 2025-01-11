أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

الوكيل الإخباري- دلت حسابات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" على أن أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 3.8% في الربع الثالث من العام الماضي.



ووفقا لها كان ذلك أعلى مستوى منذ نفس الفترة في عام 2022.



وبحسب معطيات الهيئة، كانت بلغاريا الدولة الرائدة على الإطلاق من حيث معدل الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث كان الرقم أعلى بأربع مرات من المتوسط لعموم الاتحاد الأوروبي (16.5%).

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وتأتي بولندا في المركز الثاني (14.4%)، وهنغاريا في المركز الثالث (13.4%).



بشكل عام، تجاوز نمو أسعار العقارات، العلامة النفسية البالغة 10% في ستة بلدان: بالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، هناك في القائمة كرواتيا (12.3%) وأيسلندا (11.2%) وهولندا (10.3%).



وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ظلت أسعار المساكن في النمسا (بزيادة قدرها 0.7%) والسويد (0.3%) دون تغيير تقريبا.



وفي الوقت نفسه، كانت هناك عدة دول حيث أصبحت العقارات أكثر بأسعار معقولة على مدار العام: ألمانيا (-0.7%)، ولوكسمبورغ (-1.7%)، وفنلندا (-2.8%)، وفرنسا (-3.5%). %). وقبل ربع سنة كان هناك عدد أكبر من البلدان من هذا النوع، بما في ذلك السويد والنمسا.