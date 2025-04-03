أسعار المعادن تهبط بشكل جماعي

وصعّد الرئيس الأميركي حربه التجارية بفرض مجموعة من الرسوم المتبادلة وُصفت بأنها أكثر قسوة مما كان متوقعاً.
وعلى الرغم من أن المعادن، استُبعدت إلى حدّ كبير من حزمة الرسوم هذه، إلا أن الخطر يكمن في أن مساعي ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي قد تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس.
وتراجع النحاس المتداول في "بورصة لندن للمعادن" بنسبة 1.5 بالمئة إلى 9556.5 دولار للطن، فيما انخفضت عقود النحاس في نيويورك بنسبة 2.6 بالمئة، فيما تراجع الألمنيوم والزنك، بأكثر من 1 بالمئة، وانخفضت عقود خام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.6 بالمئة.
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