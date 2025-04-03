أسعار المعادن تهبط بشكل جماعي

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النحاس والألمنيوم والزنك بشكل جماعي مع انضمام المعادن إلى موجة انسحاب من المخاطرة وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تدمر الطلب على السلع الصناعية.

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وصعّد الرئيس الأميركي حربه التجارية بفرض مجموعة من الرسوم المتبادلة وُصفت بأنها أكثر قسوة مما كان متوقعاً.



وعلى الرغم من أن المعادن، استُبعدت إلى حدّ كبير من حزمة الرسوم هذه، إلا أن الخطر يكمن في أن مساعي ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي قد تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس.