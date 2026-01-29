أسعار النحاس ترتفع إلى مستوى قياسي

وقفز عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.9 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 14,125 دولار للطن خلال التداولات الآسيوية.
ثم تراجعت المكاسب إلى 13,935 دولارًا للطن بعد ظهر اليوم ، بارتفاع 6.5 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .
