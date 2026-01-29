الخميس 2026-01-29 09:23 م

أسعار النحاس ترتفع إلى مستوى قياسي

النحاس
 
الخميس، 29-01-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري-    سجلت أسعار النحاس، اليوم الخميس، أعلى مستوى قياسي لها بأكثر من 14,000 دولار للطن المتري، مع استمرار المضاربين في تعزيز مشترياتهم، مدفوعين بتوقعات الطلب القوي، وبدعم من ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية.

وقفز عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.9 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عند 14,125 دولار للطن خلال التداولات الآسيوية.


ثم تراجعت المكاسب إلى 13,935 دولارًا للطن بعد ظهر اليوم ، بارتفاع 6.5 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .

 
 


