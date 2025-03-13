الخميس 2025-03-13 08:11 م
 

أسعار النحاس تواصل الارتفاع

النحاس
النحاس
 
الخميس، 13-03-2025 07:52 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع سعر النحاس خلال الأسابيع الماضية بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدراسة واردات النحاس، ما أدى إلى التعجيل بشحن كميات كبيرة من المعدن قبل فرض أي رسوم جمركية على وارداته.

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وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، بلغ سعر النحاس أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي، إذ ارتفع سعره، اليوم الخميس، 0.3 بالمئة إلى 9797 دولاراً للطن؛ ليواصل ارتفاعه الذي بلغ نحو 12 بالمئة هذا العام.

 
 
gnews

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