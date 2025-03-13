أسعار النحاس تواصل الارتفاع

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر النحاس خلال الأسابيع الماضية بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدراسة واردات النحاس، ما أدى إلى التعجيل بشحن كميات كبيرة من المعدن قبل فرض أي رسوم جمركية على وارداته.

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