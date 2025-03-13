أسعار النحاس تواصل الارتفاع

وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، بلغ سعر النحاس أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي، إذ ارتفع سعره، اليوم الخميس، 0.3 بالمئة إلى 9797 دولاراً للطن؛ ليواصل ارتفاعه الذي بلغ نحو 12 بالمئة هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
-
أسعار الذهب عالميا وسط حالة عدم يقين.. والهدف التالي هذا السعر
-
أكبر إفلاس في السويد
-
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
-
انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع قوي
-
انخفاض عملة "البيتكوين" في الأسواق
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
الأسهم الأوروبية ترتفع في تعاملات الأربعاء