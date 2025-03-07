أسعار النفط تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 66.44 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة (بلومبيرغ).
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