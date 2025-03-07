أسعار النفط تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول

الوكيل الإخباري- حققت أسعار النفط مكاسب هامشية خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول، بعدما تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية في إثارة مخاوف بشأن نمو الطلب في وقت يستعد فيه منتجون كبار لزيادة الإنتاج.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 69.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 66.44 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة (بلومبيرغ).

ومع ذلك، انخفض خام برنت 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 14 تشرين الأول. كما يتجه خام غرب تكساس للانخفاض 4.8 بالمئة وهو أيضا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ تلك الفترة.

