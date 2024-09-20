أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان

الوكيل الإخباري- أصبحت أسعار النفط في طريقها لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان، بعد الخفض الكبير في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين واصل المتداولون مراقبة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

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وتم تداول خام برنت دون 75 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، مع ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً. وأدى التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على هندسة عملية هبوط سلس للاقتصاد الأميركي إلى تحفيز اتجاه المخاطرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الأوسع نطاقاً، وفقاً لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.

وارتفعت أسعار النفط عند التسوية الخميس، بعد قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والتي سجلها الأسبوع الماضي.