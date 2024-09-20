أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان

وتم تداول خام برنت دون 75 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، مع ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً. وأدى التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على هندسة عملية هبوط سلس للاقتصاد الأميركي إلى تحفيز اتجاه المخاطرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الأوسع نطاقاً، وفقاً لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 74.88 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار أو 1.47 بالمئة لتبلغ عند التسوية 71.95 دولار للبرميل.
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