الجمعة 2024-12-13 10:24 ص
 

أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 13-12-2024 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وسط طغيان احتمال فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وروسيا، على المخاوف المستمرة بشأن توقعات بفائض في المعروض العام المقبل.

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وكان سعر خام "برنت" مستقراً فوق 73 دولاراً للبرميل، في حين كان خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 70 دولاراً، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).


ورغم تراجعهما الجمعة، يتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على ثلاثة بالمئة بعدما تلقت الأسعار دعما من المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات بسبب تشديد عقوبات على روسيا وإيران والآمال في أن ترفع إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

 
gnews

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