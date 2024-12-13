أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وسط طغيان احتمال فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وروسيا، على المخاوف المستمرة بشأن توقعات بفائض في المعروض العام المقبل.

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وكان سعر خام "برنت" مستقراً فوق 73 دولاراً للبرميل، في حين كان خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 70 دولاراً، وفقا لوكالة (بلومبيرغ).