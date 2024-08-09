أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 76.09 دولار للبرميل، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.
وارتفع النفط بعد أن هوى خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، متبعاً تراجع أسواق الأسهم العالمية. ومن المقرر أن تنهي العقود الآجلة سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع، مع توقف أكبر حقل في ليبيا، وتراجع المخزونات الأميركية للأسبوع السادس، والتوغلات الأوكرانية في روسيا، مما أدى إلى تفاقم الاتجاه الصعودي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب عالمياً تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية
-
انتعاش أسواق الأسهم الأسيوية
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
-
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها
-
النفط يرتفع وسط انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية
-
الذهب عالمياً يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة
-
تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس
-
ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو