أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 3% هذا الأسبوع، بعدما هدأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب، فضلاً عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 76.09 دولار للبرميل، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.



ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.