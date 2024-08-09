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أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

منصة انتاج نفط
منصة انتاج نفط




 

الجمعة، 09-08-2024 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز 3% هذا الأسبوع، بعدما هدأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب، فضلاً عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11% إلى 79.07 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 76.09 دولار للبرميل، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.


ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن 3% على أساس أسبوعي.


وارتفع النفط بعد أن هوى خام برنت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، متبعاً تراجع أسواق الأسهم العالمية. ومن المقرر أن تنهي العقود الآجلة سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع، مع توقف أكبر حقل في ليبيا، وتراجع المخزونات الأميركية للأسبوع السادس، والتوغلات الأوكرانية في روسيا، مما أدى إلى تفاقم الاتجاه الصعودي.

 

gnews

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