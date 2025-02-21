أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة

وواصلت أسعار النفط مكاسبها في تعاملات الجمعة المبكرة، وسط تزايد التوقعات بطلب قوي في الولايات المتحدة، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، كما تلقت الأسعار دعمًا من المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 72.65 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ).
ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة.
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