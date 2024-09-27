أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وسط وفرة الإمدادات

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.
وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 4.6 بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة 6.6 بالمئة.
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