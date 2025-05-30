الجمعة 2025-05-30 12:20 م
 

أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 30-05-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة لتسجيل خسائر أسبوعية تفوق 1 بالمئة، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 63.89 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أميركا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.

هذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط 1.2 بالمئة يوم الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الفنان المصري عادل إمام

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يتسبب بضجة كبيرة حول الفنان عادل إمام .. ما القصة ؟

الأمم المتحدة بصدد تقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%

عربي ودولي الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

الذهب

أسواق ومال الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل

العلم الروسي

أسواق ومال روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

صورة تجمع ترامب بإيلون ماسك

عربي ودولي عاجل ماسك يُعلن الخلاف مع إدارة ترامب: "لا أوافق على كل شيء"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان

تعبيرية

عربي ودولي شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية



 
 



الأكثر مشاهدة