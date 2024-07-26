أسعار النفط تتجه لثالث خسارة أسبوعية مع ضعف الطلب

وتداول خام برنت اليوم الجمعة عند 82.44 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه لمدة يومين، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز الانخفاضات التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع. وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 78.30 دولار، وفقاً لموقع بلومبرج الاقتصادي.
ويؤدي تباطؤ النمو وارتفاع استخدام السيارات الكهربائية لدى أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم إلى تقليص توقعات الطلب.
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