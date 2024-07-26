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أسعار النفط تتجه لثالث خسارة أسبوعية مع ضعف الطلب

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 26-07-2024 11:14 ص

 

 الوكيل الإخباري- اتجهت أسعار النفط نحو تكبد ثالث خسارة أسبوعية، لكنها ظلّت في نطاق تداول ضيق، حيث أدى ضعف الطلب الصيني إلى الضغط على الأسعار، مما أدى إلى انخفاض تأثير الدعم الناتج عن انخفاض المخزونات الأميركية.


وتداول خام برنت اليوم الجمعة عند 82.44 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه لمدة يومين، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً لتجاوز الانخفاضات التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع. وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 78.30 دولار، وفقاً لموقع بلومبرج الاقتصادي.


ويؤدي تباطؤ النمو وارتفاع استخدام السيارات الكهربائية لدى أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم إلى تقليص توقعات الطلب.


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