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أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

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تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بنحو طفيف اليوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر مع اتجاه الأسعار لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث.

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وتلقى الأسعار دعما من توقعات بتراجع معروض الخام بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا وفرضت قيودا على تجارة النفط الإيراني.


وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 0.10 بالمئة إلى 69.85 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.12 بالمئة إلى 73.94 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع (بلومبيرغ) .


بترا

 
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