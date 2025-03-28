أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

وتلقى الأسعار دعما من توقعات بتراجع معروض الخام بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا وفرضت قيودا على تجارة النفط الإيراني.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 0.10 بالمئة إلى 69.85 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.12 بالمئة إلى 73.94 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع (بلومبيرغ) .
-
أخبار متعلقة
-
اليورو والين يتجهان لتسجيل مكاسب فصلية بنحو 4%
-
أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود وتسجل مستويات قياسية جديدة عالميًا
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع عالمياً .. وهذه المرة ترامب السبب
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
قادة كنديون ينتقدون الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات