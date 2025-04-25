أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط فوضى الرسوم

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 43 سنتا ليصل إلى 66.97 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا مسجلاً 63.21 دولار.
رغم هذا الارتفاع، يتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع، بينما قد يتراجع الخام الأميركي بنسبة 2.9 بالمئة.
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