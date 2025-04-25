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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط فوضى الرسوم

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
أسعار النفط
 
الجمعة، 25-04-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في تداولات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر أسبوعية، في ظل ترجيحات بزيادة الإمدادات العالمية واحتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى جانب إشارات متباينة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الطلب.

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وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 43 سنتا ليصل إلى 66.97 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا مسجلاً 63.21 دولار.


رغم هذا الارتفاع، يتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع، بينما قد يتراجع الخام الأميركي بنسبة 2.9 بالمئة.

 
gnews

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