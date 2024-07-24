أسعار النفط تتحرك قرب أدنى مستوياتها في ستة أسابيع

الوكيل الإخباري- تحركت أسعار النفط حول أدنى مستوى في ستة أسابيع، الأربعاء، مع دخول النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر في فصل الصيف، في ظل إشارات محدودة على الارتفاع المتوقع في استهلاك الوقود الذي تشهده هذه الفترة عادة.



وتعافت الأسعار لفترة وجيزة، إذ أنهت ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع مخزونات الخام الأميركية وتزايد مخاطر العرض من جراء حرائق الغابات في كندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بواقع 66 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 81.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش.



سكاي نيوز عربية





