أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب

وارتفعت الأسعار في وقت سابق بعد أن قضت محكمة أميركية الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء واشنطن التجاريين. غير أن المحكمة لم يُطلب منها التطرق إلى بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة، التي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألمنيوم بناء على قانون منفصل.
وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توترا؛ بسبب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا، إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا؛ نظرا لأن الإدارة الأميركية طعنت على الحكم.
وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 64.30 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 1.1% إلى 61.17 دولارا للبرميل.
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