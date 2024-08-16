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أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 16-08-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في تعاملات اليوم الجمعة، بعد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.


وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40 بالمئة إلى 77.85 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.30 بالمئة إلى 80.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


ويتجه برنت لزيادة 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5 بالمئة. 

gnews

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