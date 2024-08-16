أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40 بالمئة إلى 77.85 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.30 بالمئة إلى 80.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويتجه برنت لزيادة 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5 بالمئة.
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