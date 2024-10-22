أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع تجديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار تباطؤ الطلب في الصين مما يضغط على السوق.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 26 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق، بحسب بيانات رويترز.



وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لديسمبر 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل.



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