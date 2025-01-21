أسعار النفط تتراجع عالمياً بفعل خطة أميركية لتعزيز الإنتاج

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 80.04 دولار للبرميل .
و تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم آذار الأكثر تداولا 67 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل عن إغلاق يوم الجمعة.
وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، موضحا انه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك بداية شباط بدلا من فرضها على الفور، الامر الذي ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
بترا
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