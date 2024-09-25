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أسعار النفط تتراجع عالميا مع تبدد آمال التحفيز الصيني

حقل نفطي
حقل نفطي
الأربعاء، 25-09-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تبدد الحماس بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.

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وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 75 دولاراً للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3% مسجلة 71.31 دولار للبرميل.


وكانت الأسعار ارتفعت بنحو 1.7% أمس الثلاثاء بعد إعلان الصين عن أقوى تحفيز اقتصادي لها منذ جائحة كورونا، ومع خفض محتمل للفائدة وتمويل حكومي.


لكن محللين حذروا من أن هناك حاجة لمزيد من المساعدة المالية لتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قلل من تأثير ذلك الإعلان على أسعار النفط.


على الجانب الآخر، كشفت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء عن انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.


كما تلقت أسعار الخام دعماً أيضاً من الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

 

CNBC

 
gnews

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