أسعار النفط تتراجع عالمياً .. والمحادثات الأميركية الصينية تحت المجهر

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً أو بنسبة 0.36 بالمئة لتسجّل 66.63 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتاً أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 64.77 دولاراً.
بترا
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