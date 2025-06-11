الأربعاء 2025-06-11 12:49 م
 

أسعار النفط تتراجع عالمياً .. والمحادثات الأميركية الصينية تحت المجهر

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط قليلاً من أعلى مستوى لها في 7 أسابيع خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب، بينما ظل التركيز على نتائج محادثات التجارة الحاسمة بين الولايات المتحدة والصين، مع ضعف الطلب على الخام من الصين وزيادة إنتاج "أوبك" وحلفائها.اضافة اعلان


ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً أو بنسبة 0.36 بالمئة لتسجّل 66.63 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتاً أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 64.77 دولاراً.

بترا
 
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