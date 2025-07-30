الأربعاء 2025-07-30 03:22 م
 

أسعار النفط تتراجع مع تقييم الأسواق لمخاطر المعروض بعد إنذار ترامب لروسيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط قليلا، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.24% إلى 71.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.14% إلى 69.12 دولارا للبرميل.

ونزل عقد خام برنت لشهر أيلول الذي يحل أجله اليوم 11 سنتا أو 0.15% إلى 72.40 دولارا للبرميل.

واختتم كلا العقدين جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 حزيران.
 
 
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