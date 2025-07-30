أسعار النفط تتراجع مع تقييم الأسواق لمخاطر المعروض بعد إنذار ترامب لروسيا

وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.24% إلى 71.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.14% إلى 69.12 دولارا للبرميل.
ونزل عقد خام برنت لشهر أيلول الذي يحل أجله اليوم 11 سنتا أو 0.15% إلى 72.40 دولارا للبرميل.
واختتم كلا العقدين جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 حزيران.
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