الثلاثاء 2025-05-27 09:43 ص
 

أسعار النفط تتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك+

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف "أوبك +" عن زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 12 سنتًا، لتصل إلى 64.62 دولار للبرميل.


كما تراجع خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 15 سنتًا ليصل إلى 61.38 دولار للبرميل.


ونقلت مصادر عن تحالف أوبك+، أنّ 8 دول من أعضاء التحالف، كانت قد تعهّدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط، وستعقد اجتماعاً في 31 أيار الجاري، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر سلفاً لاجتماع التحالف الكامل.


ومن المرجّح أن يُحدّد الاجتماع حجم الإنتاج لتموز المقبل، والذي أشارت مصادر في وقت سابق إلى أنّه سيشهد زيادة إضافية تُقدَّر بنحو 411 ألف برميل يومياً.


وكان تحالف أوبك+قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال حزيران المقبل.

 

بترا

 
gnews

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