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أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار النفط، في نهاية تعاملات أمس، وحققت أسعار الخام أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، حيث صعدت بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وأغلقت عقود الخام الأمريكي الآجلة لشهر مايو المقبل تداولات الخميس على ارتفاع نسبته 3.54% عند 64.68 دولار للبرميل.

وأنهت عقود "برنت" الآجلة لشهر يونيو المقبل عند 67.96 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بسعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع بدعم من آمال توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري.

وأمس  الخميس كان آخر يوم للتسوية في الأسبوع الجاري وذلك قبل عطلتي الجمعة العظيمة وعيد الفصح.

روسيا اليوم
 
gnews

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