أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%

وأغلقت عقود الخام الأمريكي الآجلة لشهر مايو المقبل تداولات الخميس على ارتفاع نسبته 3.54% عند 64.68 دولار للبرميل.
وأنهت عقود "برنت" الآجلة لشهر يونيو المقبل عند 67.96 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بسعر التسوية السابق.
وجاء الارتفاع بدعم من آمال توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري.
وأمس الخميس كان آخر يوم للتسوية في الأسبوع الجاري وذلك قبل عطلتي الجمعة العظيمة وعيد الفصح.
روسيا اليوم
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