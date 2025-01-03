أسعار النفط تحقق مكاسب جديدة

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة، مدعومة بتوقعات بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم ستزيد من تبني سياسات لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما من شأنه رفع الطلب على الوقود.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 76.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت أمس الخميس عند أعلى مستوياتها منذ 25 تشرين الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 73.38 دولار للبرميل. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 تشرين الأول.