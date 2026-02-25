الأربعاء 2026-02-25 09:04 ص

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

رافعات ضخ النفط
الوكيل الإخباري-   حامت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، الأربعاء، وسط قلق المستثمرين حيال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات، على الرغم من محادثات مزمعة بين الطرفين غدا الخميس.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.64% إلى 71.22 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64% أو 42 سنتا إلى 66.05 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من آب.

وحومت أسعار الخامين قرب تلك المستويات مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.
 
 


