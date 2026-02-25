أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.64% إلى 71.22 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64% أو 42 سنتا إلى 66.05 دولار.
وبلغت أسعار خام برنت الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من آب.
وحومت أسعار الخامين قرب تلك المستويات مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.
