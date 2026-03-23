الإثنين 2026-03-23 11:55 ص

أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة

الإثنين، 23-03-2026 11:05 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد تهديدات أميركية وإيرانية بضرب منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، وجرّاء التهديدات المتبادلة بشأن مضيق هرمز.

وحسب بيانات التداول التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، ارتفعت عقود خام برنت القياسية بمقدار 1.01 دولار أو 0.90 بالمئة لتسجل 113.20 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 100.29 دولار، مواصلاً مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 2.27 بالمئة.

 
 


