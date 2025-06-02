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أسعار النفط ترتفع عالمياً بعد قرار أوبك .. إليك التفاصيل

نفط
نفط
 
الإثنين، 02-06-2025 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، بأكثر من دولار للبرميل، خلال التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.9 بالمئة، الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.09 دولاراً بارتفاع 1.30 دولار أو 2.14 بالمئة عقب انخفاضه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخامان بأكثر من واحد بالمئة على مدى أسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، السبت، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى استعادة حصتها السوقية.

سكاي نيوز
 
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